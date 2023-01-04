Германия отказала Польше в компенсации за Вторую мировую войну

Правительство Германии дипломатической нотой выразило отказ вести переговоры с Польшей о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, передает польский МИД.

— По мнению правительства ФРГ, вопрос о репарациях и компенсации за военные потери в Польше остается закрытым, и правительство ФРГ не намерено вести переговоры по этому вопросу, — передает сообщение ведомства «РИА Новости».

В Польше, в свою очередь, выразили намерение «продолжить усилия по урегулированию долгов, возникших в результате немецкой агрессии и оккупации в период с 1939 по 1945 год».

В начале октября стало известно, что Польша официально заявила о своем требовании возмещения ущерба за Вторую мировую войну от Германии после противоречивого отчета оценки ущерба от нацистского режима, примерно в 1,3 триллиона долларов.

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Илина Хакимова