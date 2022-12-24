Татарстан опустился на шестое место в рейтинге регионов России по вводу жилья

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В период с января по ноябрь 2022 года в Татарстане было построено и введено в действие 15 тысяч домов с общей площадью жилых помещений чуть более 3 млн квадратных метров. Такие показатели оказались на 117,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, несмотря на это, республика опустилась на шестое место в топ-10 регионов России по строительству жилья, уступив предыдущую позицию (5-е место) Санкт-Петербургу.

Все еще первый в ПФО

Стоит отметить, что в сфере предприятий и организаций было введено 134 дома, что составляет 852 тысячи квадратных метров. В то же время по линии индивидуального жилищного строительства (за счет собственных средств населения) было построено 14,8 тысячи зданий — 2,1 млн квадратных метров. Общее количество квартир, появившихся в январе — ноябре достигло 31,9 тысячи единиц.

Вместе с этим в период с января по октябрь текущего года в республике было введено в эксплуатацию 14,6 тысячи домов (на 126,6% больше, чем за тот же период в 2021-м). Тогда Татарстан находился на пятом месте среди регионов России и на первом месте по Приволжскому федеральному округу (ПФО).

Регион и сейчас является лидером на территории ПФО. Следом за ним идет Башкирия, где введено в действие 2,6 млн квадратных метров жилья, после нее идет Пермский край — 1,7 млн квадратных метров. На четвертом месте расположилась Самарская область (1,6 млн кв. м), а замыкает пятерку Нижегородская область (1,5 млн кв. м). Кроме того, в топ-10 регионов ПФО вошли Удмуртия, Чувашия, Оренбургская, Саратовская, Пензенская, Ульяновская, Кировская области, Марий Эл и Мордовия.

Что касается всероссийского рейтинга, то там на первом месте расположилась Московская область, где с января по ноябрь 2022 года введено 13,1 млн квадратных метров жилья. На втором месте Краснодарский край — 6,7 млн квадратных метров. На третьем — Москва (5,9 млн кв. м), далее идет Ленинградская область (3,6 млн кв. м), а замыкает пятерку Санкт-Петербург (3 млн кв. м). После Татарстана на седьмом месте также идет Башкирия (2,6 млн кв. м), следом за ней Свердловская (2,5 млн кв. м), Ростовская (2,4 млн кв. м) и Новосибирская (2 млн кв. м) области.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстан перевыполнил план Минстроя, а Россия поставила рекорд

На прошлой неделе первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов сообщил, что в Татарстане выполнили целевой план от Минстроя России по вводу жилья (он составлял 3 млн кв. м, — прим. ред.). По его словам, республика опередила заданный план на 12,2%. Самые большие объемы зафиксированы в индивидуальном жилищном строительстве и многоквартирном инвестиционном жилье. Меньше всего приходится на социальную ипотеку — 105,8 тыс. квадратных метров.

Тогда же замминистра рассказал, что из четырех программ обеспечения жильем отдельных категорий завершается реализация программы помощи детям-сиротам: из 600 жилых помещений в 10 муниципальных образованиях 565 квартир приобретено в собственность республики, еще на 35 регистрируется право Госжилфонда.

Выполнение национальных и государственных программ по линии строительства составляет 94,6%. Полностью завершены работы по 102 из 119 объектов. Оставшиеся 17 входят в восемь федеральных программ, из них три — в программу «Жилье».

Стоит отметить, что в этом месяце вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о том, что в текущем году по всей стране был побит рекорд по вводу жилья. По его словам, нынешний показатель за 11 месяцев (с января по ноябрь 2022 года) составляет 93,3 млн квадратных метров — это больше, чем за весь 2021 год, который был рекордным.

— Это большой успех всех строителей, которые, несмотря на все сложности, продолжали работать, — сказал Хуснуллин.

В уходящем году жилые помещения в Татарстане регистрировались чаще всего

Росреестр Татарстана подвел итоги за 11 месяцев 2022 года. Всего в 2022 году ведомство совершило более 973 тысячи учетно-регистрационных действий. Больше 264 тысяч учетно-регистрационных действий касались жилых помещений, еще около 208 тысяч — земельных участков, а 8 тысяч — парковочных мест.

Что касается договоров купли-продажи, то чаще всего жители республики в текущем году покупали земельные участки — более 95 тысяч и жилые помещения — 79 тысяч. Кроме того, татарстанцы приобрели около 17 тысяч индивидуальных жилых домов и около 8 тысяч нежилых помещений.

Вместе с этим в Росреестре были зарегистрированы почти 87 тысяч ипотек. Стоит отметить, что количество поданных электронных ипотек в сравнении с прошлым годом увеличилось в два раза (их доля составила около 75%).



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Максим Кокунин