Врач-сомнолог рассказал, как наладить режим сна после праздников

Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов рассказал, как наладить режим сна после праздников.



Он объяснил, что люди после праздников часто испытывают синдром смены часовых поясов — джетлаг:

— Когда человек пересекает два и более часовых пояса, возникает проблема с засыпанием и пробуждением. Но есть понятие социального джетлага — это когда человек в выходные ложится позже, а в понедельник ему нужно вставать раньше и идти на работу, — сказал он в беседе с RT.

По его словам, большинство людей в праздничные дни смещают свои «пояса», а по окончании пытаются вернуться обратно. Чтобы процесс начался быстрее, вернуться к привычному графику следует уже 2—3 января, при этом вставать следует максимум на два часа позже.

— Если вы все-таки начали вставать на 3—5 часов позже, то перестройка режима должна происходить по схеме «час в сутки». Желательно каждый день вставать на час раньше. Именно не ложиться на час раньше, потому что невозможно себя по приказу заставить заснуть. Соответственно, вы немножко недоспите — и к вечеру чуть раньше начнете испытывать сонливость: время отбоя начнет подстраиваться под время подъема, — рассказал он.

В октябре врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала о влиянии стресса на сон и о том, как улучшить качество сна. Врач отметила, что 30% не могут спать под воздействием стресса и считают это нормой.



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Маргарита Головатенко