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В Татарстане сегодня ожидается снег, сильный ветер и до -5 градусов

06:20, 03.01.2023
В Татарстане сегодня ожидается снег, сильный ветер и до -5 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В Татарстане сегодня, 3 января, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в Гидрометцентре по республике.

Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью и утром местами сильный с порывами до 15—18 м/с. Утром в отдельных районах ожидается метель.

Максимальная температура воздуха днем 0..-5˚. На дорогах сильная гололедица.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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