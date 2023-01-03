В Татарстане сегодня ожидается снег, сильный ветер и до -5 градусов
В Татарстане сегодня, 3 января, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в Гидрометцентре по республике.
Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью и утром местами сильный с порывами до 15—18 м/с. Утром в отдельных районах ожидается метель.
Максимальная температура воздуха днем 0..-5˚. На дорогах сильная гололедица.
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Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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