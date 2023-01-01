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За год черный байховый чай в Татарстане подорожал в 1,2 раза

09:34, 01.01.2023
За год черный байховый чай в Татарстане подорожал в 1,2 раза
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году в Татарстане подорожал черный байховый чай. Как подсчитало «Реальное время», средняя цена выросла в 1,2 раза.

В начале прошлого года 1 килограмм черного байхового чай стоил в республике в среднем 860,28 рубля. К концу 2022-го ценник достиг 1 040,39 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За предпоследнюю неделю прошлого года черный байховый чай в Татарстане подешевел. Средняя цена снизилась на 0,2%, или 2,1 рубля.

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Татьяна Демина
Экономика Татарстан

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