За год черный байховый чай в Татарстане подорожал в 1,2 раза
В 2022 году в Татарстане подорожал черный байховый чай. Как подсчитало «Реальное время», средняя цена выросла в 1,2 раза.
В начале прошлого года 1 килограмм черного байхового чай стоил в республике в среднем 860,28 рубля. К концу 2022-го ценник достиг 1 040,39 руб./кг.
За предпоследнюю неделю прошлого года черный байховый чай в Татарстане подешевел. Средняя цена снизилась на 0,2%, или 2,1 рубля.
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