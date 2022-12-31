В России выявили 5 527 случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 5 527 случаев заболевания коронавирусом, госпитализирован 831 человек. Всего заболевших по стране выявили 21 798 509 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 31 декабря, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 7 515 человек, всего выздоровевших — 21 207 802 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 58 россиян, всего от инфекции скончались 393 712 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты.





Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов