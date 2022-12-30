Продажи беспилотных авто в мире составят 10—15% от всех продаж к 2035 году

Уже к 2035 году доля продаж беспилотных автомобилей с высоким уровнем автономности на мировом рынке составит 10—15%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года.

— Темпы внедрения автомобилей с высокой автономностью (третьего уровня и выше) будут более низкими — к 2035 году доля беспилотных автомобилей в общих продажах прогнозируется до 10—15% от всего объема продаж автомобилей в мире в натуральном выражении, — говорится в документе.

Ранее правительство утвердило экспериментальный правовой режим для применения беспилотного транспорта.

Машины с водителем-испытателем смогут ездить в Москве, Иннополисе и на федеральной территории «Сириус». В татарстанском городе разрешены испытания беспилотных авто без водителя.

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Илина Хакимова