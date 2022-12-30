Россияне установили рекорд по переводам за рубеж в третьем квартале 2022 года — почти 1,5 трлн рублей

Россияне в третьем квартале 2022 года перевели на депозиты за рубежом почти 1,47 трлн рублей — максимальное значение за все время публикации таких данных Банком России, сообщает «РИА Новости».



Показатель третьего квартала этого года превысил первый и второй кварталы 2022-го (543,4 миллиарда рублей и 550,7 миллиарда рублей, соответственно). По сравнению с третьим кварталом прошлого года показатель вырос почти в 26 раз.

Фото: realnoevremya.ru

В 2023 году россиянам впервые начислят налог на доходы со вкладов — им будут облагаться процентные доходы от 75 тысяч рублей за год, если ключевая ставка не превысит нынешние 7,5%. Его будут взимать в размере 13%, он исчисляется исходя из ключевой ставки. Как ожидают аналитики, в 2023 году при отсутствии шоков регулятор продолжит курс на снижение этого показателя.



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Маргарита Головатенко