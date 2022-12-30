Россияне впервые заплатят налог по депозитам по итогам 2023 года

В 2023 году россиянам впервые начислят налог на доходы со вкладов — им будут облагаться процентные доходы от 75 тысяч рублей за год, если ключевая ставка не превысит нынешние 7,5%, сообщили «Известиям» в Минфине.



Его будут взимать в размере 13%, он исчисляется исходя из ключевой ставки. Как ожидают аналитики, в 2023 году при отсутствии шоков регулятор продолжит курс на снижение этого показателя.

Россияне должны будут заплатить налог на процентный доход, полученный в 2023 году, до декабря 2024 года. При расчете налога будет учитываться не размер депозитов, а только полученный доход.

Фото: pixabay.com

Налог на доходы по вкладам ввели по предложению президента России Владимира Путина еще в 2020 году. Впервые уплатить его предстояло в 2022 году, однако россиян освободили от этого сбора.

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Маргарита Головатенко