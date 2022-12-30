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Си Цзиньпин: Китай готов наращивать стратегическое взаимодействие с Россией

12:32, 30.12.2022
Си Цзиньпин: Китай готов наращивать стратегическое взаимодействие с Россией
Фото: kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Китай готов наращивать стратегическое взаимодействие с Россией. Его слова приводит RT.

— Перед лицом непростой, далеко не однозначной международной обстановки мы готовы наращивать стратегическое взаимодействие, предоставлять друг другу возможности для развития, быть глобальными партнерами на благо народов наших стран, — сказал он.

В свою очередь Владимир Путин на переговорах также отметил, что страны будут укреплять сотрудничество вооруженных сил, которое способствует обеспечению безопасности России и Китая и поддержанию стабильности.

Фото: pixabay.com

Напомним, что на переговорах Владимир Путин пригласил китайского лидера приехать в Москву весной 2023 года. По его словам, этот визит продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей по ключевым вопросам.

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Айрат Назипов
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