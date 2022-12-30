«ТАИФ-НК» поздравил с наступающим Новым годом воспитанников Татарстанского кадетского корпуса

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Акционерное общество «ТАИФ-НК» поздравило с Новым годом воспитанников Татарстанского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина. Все ребята, более 250 человек, получили от нефтепереработчиков вкусные подарки.

Этот праздничный вечер венчал в кадетском корпусе первое учебное полугодие и плодотворный 2022 год. Накануне зимних каникул ребята и преподаватели порадовали себя и гостей новогодним представлением, в котором продемонстрировали самые разнообразные творческие способности.

Представление о том, что кадеты суровые и не склонные к творчеству молодые люди, моментально развеивается, когда оказываешься на подобном концерте. Многообразие жанров, представленных на предновогоднем вечере, искренне удивляло: исполнение танцев и песен чередовалось с юмористическими сценками, сольные творческие номера — с разгадыванием песен по эмодзи. Кадеты загадывали желания на будущий год, получили награды за конкурс на оформление классных кабинетов, излучали творческий креатив и при этом не забывали демонстрировать офицерскую стать и выправку, как и положено будущим офицерам.

— Мы встречаем Новый год с особым чувством радости и надежды, с верой в то, что все будет хорошо. Мы постарались в нашем концерте разделить наши чувства с окружающими и поздравить всех с наступающим праздником, — высказалась директор кадетского корпуса Ирина Плаксина.

Кадеты — удивительно целеустремленные и сосредоточенные на выполнении личных и коллективных задач молодые люди.

— Год прошел незаметно. Потому что здесь хорошие, добрые учителя, хороший коллектив, на который можно положиться. Я занимаюсь вольной борьбой и в следующем году очень сильно постараюсь стать призером соревнований и получить разряд, — признался Леня Наумов.

— В следующем году хочу записаться в музыкальную школу. Пока не определился с инструментом. Скорее всего, на какой-нибудь духовой или на гитару, — поделился планами Булат Юсупов.

Кульминацией предновогоднего вечера стало награждение кадет сладкими подарками от «ТАИФ-НК». У нефтеперерабатывающей компании с кадетским корпусом давние дружеские связи. На предприятии следят за успехами рябят и поощряют их призами.

Так, пару недель ранее «ТАИФ-НК» вручил подарки двадцати отличившимся курсантам на республиканской олимпиаде «Служу Отчизне! Служу народу!» С большой благодарностью вспоминают в кадетском корпусе и передачу 130 книг от нефтеперерабатывающей компании в библиотеку учебного заведения. Это событие произошло в октябре этого года. Дело в том, что мальчишки — большие и увлеченные книгочеи. Армейская дисциплина корпуса не допускает наличия у воспитанников электронных гаджетов, поэтому познания о мире они черпают преимущественно в старом и добром формате — из книг.

— Для кадетского корпуса прошедший год был чрезвычайно продуктивным. Наши ребята проявили себя в самых разных направлениях. Подарки от компании «ТАИФ-НК» для нас очень важны. Ребята — они их ждут. На самом деле все верят в волшебство, потому что Новый год всегда ассоциируется с чем-то сказочным, — считает педагог-организатор кадетского корпуса Татьяна Морозова.

Новый год — еще один прекрасный повод для нефтепереработчиков повидаться с юными друзьями.

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— Мы всегда рады бывать у вас в гостях и всегда искренне радуемся вашим успехам и победам. Надо отметить, что их у вас очень много. Вы показываете отличные интеллектуальные знания и хорошую спортивную подготовку. Я уверен, что вы будущая элита Вооруженных Сил России! Позвольте сегодня от компании «ТАИФ-НК», от генерального директора Максима Анатольевича Новикова поздравить всех вас с наступающим Новым годом, пожелать хорошего настроения, уюта и тепла в ваших домах, здоровья, счастья, благополучия и много-много радости, — отметил помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.

В следующем году кадеты обещали порадовать себя, своих педагогов и родителей новыми, не менее яркими достижениями. Ну, а в «ТАИФ-НК» верят в своих юных друзей и всегда готовы протянуть им руку помощи, благо компания по праву считается социально ориентированной.