В Нижнекамске грузовая машина сливала отходы бетона на землю

29 декабря в Нижнекамске местный житель зафиксировал на камеру телефона, как грузовая машина в непосредственной близости от бетонного завода сливает отходы бетонной смеси на землю, сообщили в Министерстве экологии Татарстана.



Экологи подтвердили несанкционированный сбыт отходов, общая площадь загрязнения составила 63 кв. м.

Для выяснения личности собственника автотранспорта был направлен запрос в отдел МВД России по Нижнекамскому району. Нарушителю будет выдано предостережение и предъявлен ущерб, нанесенный окружающей среде.

Этим летом в Альметьевске горожане сообщили о загрязнении каскада прудов, примыкающих к реке Степной Зай. Водоем покрылся белой пленкой. Ответственность за экологическое ЧП возложили на казанское ООО «Фортэкс». Во время ремонтных работ работники этой фирмы, как выяснили проверяющие, сливали строительные отходы в пруд, где водятся утки и рыба.

После обращений жителей к экологам, в прокуратуру и Минэкологии РТ было проведено расследование, в ходе которого и определили виновника ЧП. На нарушителя природоохранного законодательства завели административное дело и наложили штраф в размере 50 тыс. рублей. Однако строительная фирма с наказанием не согласилась и решила подать иск в адрес Юго-Восточного отделения Минэкологии республики с требованием признать незаконным его решение.

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Илина Хакимова