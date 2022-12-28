Минимальная цена на водку в России вырастет до 281 рубля за пол-литра — это много или мало?

С 1 января 2023 года минимальная розничная цена полулитровой бутылки водки в России составит 281 рубль. Она закреплена в приказе Министерства финансов страны.

По сравнению с текущим годом минимальная розничная цена 0,5 литра водки вырастет на 20 рублей. Сейчас она составляет 261 рубль.

Минимальная отпускная цена на водку у производителей со следующего года составит 229 рублей за пол-литра. Сейчас она установлена в размере 214 рублей. Оптовая цена 0,5 литра водки составит 238 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

С начала следующего года в России повысится розничная цена и на другой алкоголь. Так, например, для 0,5 литра коньяка она составит 517 рублей (сейчас — 480 рублей).

281 рубль — это:

$4,02 , или €3,79, по курсу ЦБ на сегодня.

, или по курсу ЦБ на сегодня. 56,2 рубля за 100 миллилитров .

. Почти в два раза дешевле коньяка (на 236 рублей) — его минимальная розничная цена за полулитровую бутылку составит 517 рублей.

— его минимальная розничная цена за полулитровую бутылку составит 517 рублей. Меньше половины средней цены одного литра водки крепостью 40% и выше в Татарстане — согласно данным официальной статистики, на 19 декабря она оценивалась в 625,12 рубля.

— согласно данным официальной статистики, на 19 декабря она оценивалась в 625,12 рубля. Две чашки капучино по 300 мл — средний ценник в кофейнях: 140—150 рублей.

— средний ценник в кофейнях: 140—150 рублей. 2,5 литра газировки — средняя цена одной полулитровой бутылки составляет 55 рублей.

— средняя цена одной полулитровой бутылки составляет 55 рублей. Три литра молока — средняя цена одного литра ультрапастеризованного молока 2,5% жирности достигает 90 рублей.

— средняя цена одного литра ультрапастеризованного молока 2,5% жирности достигает 90 рублей. На 52 рубля дороже отпускной цены водки у производителей — со следующего года она составит 229 рублей за 0,5 литра.

— со следующего года она составит 229 рублей за 0,5 литра. На 43 рубля дороже оптовой цены водки — с 1 января 2023-го она составит 238 рублей за пол-литра.

— с 1 января 2023-го она составит 238 рублей за пол-литра. Почти на четверть больше, чем в пандемийном году — в 2020-м минимальная розничная цена полулитровой бутылки водки составляла 230 рублей.

— в 2020-м минимальная розничная цена полулитровой бутылки водки составляла 230 рублей. На 76 рублей дороже, чем в 2018 году — тогда минимальная розничная цена полулитровой бутылки водки составляла 205 рублей.

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Татьяна Демина