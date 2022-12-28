К концу 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России составит 72,4 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К концу года в России ожидаемая продолжительность жизни составит 72,4 года, это больше на 2,4 года по сравнению с показателями 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам министра, специалисты не ожидали, что в первые четыре месяца 2022 года данный показатель переступит порог в пределах 71 года. Это связано с высоким уровнем заболеваемости, сообщает ТАСС.

— Это пока прогнозные показатели, я думаю, что по факту они будут несколько выше, — отметил Мурашко.

Напомним, что 12 декабря сообщалось, что в России с конца 2021 года продолжительность жизни увеличилась на 1,8 года. Мурашко также подметил, что эти показатели уже ниже, чем в 2019 году.



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Антон Гаврилов