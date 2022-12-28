Владимир Путин подписал законы о правах участников добровольных пенсионных программ

Владимир Путин подписал пакет законов о создании с 1 января 2023 года системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ.

Система страхования на случай банкротства НПФ или лишения его лицензии создается на базе Агентства по страхованию вкладов. Компенсации будут выплачивать из фонда гарантирования пенсионных резервов, который будет пополняться из взносов НПФ и других источников.

Система предусматривает защиту прав граждан, которым в соответствии с пенсионным договором должна выплачиваться или выплачивается негосударственная пенсия.

Если владелец ведет накопление средств, гарантируется компенсация до 1,4 млн рублей, а если получает со счета пенсионные выплаты, то гарантируется выплата пенсии в текущем размере, но не более двух размеров социальной пенсии по старости.

Фото: realnoevremya.ru

Сенаторы одобрили пакет законов о создании с 1 января 2023 года системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ 23 декабря.

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Маргарита Головатенко