Рустам Минниханов: нам близка миссия Глобального совета толерантности и мира

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с президентом Глобального совета толерантности и мира Ахмедом бин Мохаммадом Аль-Джарваном. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Минниханов рассказал о том, как в России на федеральном уровне отметили 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Также он отметил, что в стране с глубоким уважением относятся к представителям всех религий.

— Татарстан яркий тому пример. В республике на протяжении многих веков гармонично живут в мире и согласии мусульмане и христиан, — отметил Минниханов.

Еще глава республики отметил, что он возглавляет Группу стратегического видения «Россия — исламский мир».

Фото: realnoevremya.ru

— Уверен, у нас есть хорошие перспективы для сотрудничества в рамках Группы с Глобальным советом толерантности и мира. Миссия, которую Вы несете близка нам, это и сохранение культурно-цивилизационного многообразия, и развитие традиций толерантности, — добавил Минниханов.

Напомним, накануне президент Татарстана встретился с министром по вопросам внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бен Ахмедом Аль Зайюди. На встрече стороны обсудили вопросы экспорта татарстанской продукции.

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Айрат Назипов