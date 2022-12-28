Татарстан полностью выполнил программу 2022 года по капремонту в школах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан в 2022 году полностью выполнил программу капитального ремонта в школах, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак на совещании по реализации программы капремонта школ с Минпросвещения.



В число регионов, выполнивших программу на 100%, вошли соседние с Татарстаном Башкортостан, Мордовия, Марий Эл и Пермский край, а еще Оренбургская, Пензенская, Самарская области.

Также программу выполнили республики Алтай, Дагестан, Ингушетия, Коми, Крым, Саха, Чечня, Приморский и Ставропольский края, а еще Волгоградская, Калининградская, Липецкая, Смоленская, Ростовская и Рязанская области, ХМАО.

Работы по программе капремонта завершены в 1 274 школах. На завершающей стадии работы по 24 объектам в 16 регионах: в школах Томской, Московской и Свердловской областях.

Фото: kremlin.ru

Турчак попросил губернаторов, руководителей регионов «принять дисциплинарные меры в отношении ответственных лиц, допустивших срыв сроков».

О том, что в Татарстане завершается программа капитального ремонта в сфере образования, стало известно уже в конце ноября. Всего в программу в республике включено 317 объектов. по состоянию на конец октября в работе оставались четыре из них.

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Маргарита Головатенко