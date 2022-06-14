В Татарстане только 5% доноров активно сдают кровь

Фото: Максим Платонов

В единой донорской базе Татарстана насчитывается более 600 тысяч человек, из которых активно сдают кровь только 32 тысячи. Такими подробностями с «Реальным временем» поделилась врач организационно-методического отдела Республиканского центра крови Минздрава Татарстана Елена Тухватуллина.

Вместе с этим она подчеркнула, что в базу заносятся все, кто хотя бы раз становился донором. Неважно, приходит ли он в будущем — его данные сохраняются. Вместе с этим 32 тысячи ежегодных доноров позволяют держать в республике достаточное количество компонентов всех групп крови.

Тухватуллина отметила, что необходимый запас есть всегда из-за активного донорского сообщества республики. Спонтанно может возникать острая необходимость в крови той или иной группы, но случается это только в том случае, если появляется большое количество пациентов, нуждающихся в переливании.

Фото: Максим Платонов

— Бывает, что поступает много пациентов со второй или третьей группой крови. Несмотря на то, что эти группы достаточно распространены, при большом количестве нуждающихся может возникнуть острая необходимость в этих компонентах. Бывает острая необходимость в первой положительной, в четвертой группе, — рассказала она.

Сегодня, 14 июня, Всемирный день донора. В Казани кровь сдали 127 человек, которые пополнили банк на 57 литров. В целом по республике в медицинские организации пришли 479 человек, которые сдали более 215 литров крови.

Артем Гафаров