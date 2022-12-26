Татарстан вошел в топ-10 туристических направлений в январе — сентябре 2022 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан оказался в числе самых востребованных направлений для туристов внутри России с января по сентябрь 2022 года. Республика заняла 7-е место — за указанный период ее посетили 3,2 млн туристов, согласно данным Росстата.



Абсолютным лидером стал Краснодарский край (16,3 млн), далее в пятерке — Ленинградская область (13,6 млн), Московская область (13,4 млн), Москва (11,1 млн) и Санкт-Петербург (6,4 млн).

За ними в рейтинге расположились Крым (3,6 млн), после Татарстана — Тюменская (1,9 млн), Свердловская (1,9 млн) и Самарская области (1,7 млн).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Столица Татарстана — Казань — вошла в число самых популярных направлений для проведения новогодних праздников. Рейтинг традиционно возглавляют Москва и Санкт-Петербург: на столицу приходится 17% бронирований в новогодние даты, на Петербург — 11%.



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Маргарита Головатенко