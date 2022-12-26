Ученые узнали, как замедлить развитие болезни Альцгеймера

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глубокая стимуляция головного мозга замедляет развитие болезни Альцгеймера и способна облегчить ее проявление. Такими выводами поделились специалисты Техасского университета, сообщают «Известия» со ссылкой на журнал Nature Communications, в котором опубликованы результаты проведенных исследований.

В эксперименте участвовали 46 пациентов с легкой формой болезни Альцгеймера. Каждому из них вживили стимулирующие устройства. Стратегия исследования предполагала, что электроимпульсы будут воздействовать на группу волокон, которые отвечают за эмоциональные и поведенческие реакции, включая свод мозга.

В результате выяснилось, что стандартные методы лечения можно сделать еще эффективнее. Для этого нужно дополнительно использовать стимуляцию.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Теперь специалисты смогут более детально изучить метод электронного воздействия и, вероятно, в будущем расширить спектр его применения.

Напомним, американские ученые из Северо-Западного университета разобрались, из-за чего стареет организм человека. В течение 5 лет специалисты хотят создать лекарство, которое поможет предотвратить этот процесс.



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Антон Гаврилов