Ученые узнали, как замедлить развитие болезни Альцгеймера
Глубокая стимуляция головного мозга замедляет развитие болезни Альцгеймера и способна облегчить ее проявление. Такими выводами поделились специалисты Техасского университета, сообщают «Известия» со ссылкой на журнал Nature Communications, в котором опубликованы результаты проведенных исследований.
В эксперименте участвовали 46 пациентов с легкой формой болезни Альцгеймера. Каждому из них вживили стимулирующие устройства. Стратегия исследования предполагала, что электроимпульсы будут воздействовать на группу волокон, которые отвечают за эмоциональные и поведенческие реакции, включая свод мозга.
В результате выяснилось, что стандартные методы лечения можно сделать еще эффективнее. Для этого нужно дополнительно использовать стимуляцию.
Теперь специалисты смогут более детально изучить метод электронного воздействия и, вероятно, в будущем расширить спектр его применения.
Напомним, американские ученые из Северо-Западного университета разобрались, из-за чего стареет организм человека. В течение 5 лет специалисты хотят создать лекарство, которое поможет предотвратить этот процесс.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым