На 56-м году жизни скончался юморист Александр Пономаренко

Фото: Telegram-канал телеведущего Андрея Малахова

На 56-м году жизни от онкологии скончался юморист Александр Пономаренко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеведущий Андрей Малахов.

— Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее, — говорится в сообщении.

Александр Пономарев и его брат-близнец Валерий известны тем, что снимались в программах «Кривое зеркало» и «Аншлаг». Они являются лауреатами международного конкурса «Кубок юмора — 99» и фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап — 2001». Стоит отметить, что многим они известны как ведущие программы «Утренняя почта» на телеканале «Россия».

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Максим Кокунин