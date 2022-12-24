В США призвали перестать продавать «Терафлю» и «Бенадрил» из-за низкой эффективности

В США врачи призвали прекратить продавать препараты от простуды ввиду их неэффективности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Сообщается, что с такой идеей медики обратились в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

В своих выводах специалисты ссылались на исследования, согласно которым препараты «Тайленол», «Гвайфенезин» и «Терафлю» не несут должной пользы для потребителя. В исследовании также сказано, что в состав каждого из этих препаратов входит вещество фенилэфрин, которое не избавляет от заложенности носа.

Также высказывались на эту тему эксперты сообщества провизоров и фармацевтов «Смартфарма». Специалисты выразили уверенность, что мнение американских врачей не повлияет на продажи и спрос «Терафлю» в России.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов