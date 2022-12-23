Построенный с нуля самолет Ту-160М будет сдан до конца этого года

Фото: «Ростех»

Первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М будет сдан до конца года. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, пишет ТАСС.

— У нас два направления: мы и параллельно модернизируем существующий парк самолетов Ту-160, и параллельно в Казани наладили производство, и в этом году сдаем первый серийный самолет Ту-160М в новом лице, который уже пополнит флот дальней авиации, — сказал Слюсарь.

Как отметил глава ОАК, это глубоко модернизированный самолет на базе Ту-160 с новыми возможностями и функционалом.

Фото: uacrussia.ru

Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента России Владимира Путина.

Напомним, «Реальное время» писало, что два модернизированных Ту-160М поступят в дальнюю авиацию России до конца этого года. Они оснащены новыми образцами вооружения.

В начале этой недели пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) распространила кадры стратегического ракетоносца Ту-160М, который совершил свой первый полет после модернизации.



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Айрат Назипов