В СИБУРе заявили, что спонсоры «Рубина» продолжают выполнять свои обязательства

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Генеральный спонсор казанского «Рубина» «Казаньоргсинтез» и премиальный спонсор «Нижнекамскнефтехим» продолжают выполнять обязательства перед футбольным клубом после его возвращения под управление правительства Татарстана, сообщил ТАСС представитель компании СИБУР.



По словам собеседника агентства, в компании при этом не вмешиваются в управление клубом, акции «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» принадлежат СИБУРу.

ФК «Рубин» вернулся под управление Татарстана. Согласно документам, клуб стал автономной некоммерческой организацией. До 2018 года «Рубин» был муниципальным автономным учреждением, а затем стал ООО. Владельцем и генеральным директором частного клуба был Рустем Сайманов. Теперь руководить «Рубином» будет начальник Управления федеральной налоговой службы (ФНС) по Татарстану Марат Сафиуллин.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко