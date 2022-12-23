В СИБУРе заявили, что спонсоры «Рубина» продолжают выполнять свои обязательства
Генеральный спонсор казанского «Рубина» «Казаньоргсинтез» и премиальный спонсор «Нижнекамскнефтехим» продолжают выполнять обязательства перед футбольным клубом после его возвращения под управление правительства Татарстана, сообщил ТАСС представитель компании СИБУР.
По словам собеседника агентства, в компании при этом не вмешиваются в управление клубом, акции «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» принадлежат СИБУРу.
ФК «Рубин» вернулся под управление Татарстана. Согласно документам, клуб стал автономной некоммерческой организацией. До 2018 года «Рубин» был муниципальным автономным учреждением, а затем стал ООО. Владельцем и генеральным директором частного клуба был Рустем Сайманов. Теперь руководить «Рубином» будет начальник Управления федеральной налоговой службы (ФНС) по Татарстану Марат Сафиуллин.
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