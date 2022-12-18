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УНИКС победил «Пари НН»

18:05, 18.12.2022
УНИКС победил «Пари НН»
Фото: пресс-служба УНИКСа

Казанский БК УНИКС обыграл «Пари НН», матч завершился со счетом 86:71.

Первая четверть закончилась лидерством казанского клуба — 23:14. Удалось удержать первенство и во второй четверти — 42:35. По итогам третьей четверти счет составил — 64:53.

11 декабря азанский УНИКС обыграл «Зенит», матч завершился со счетом 95:94.

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Илина Хакимова
СпортБаскетбол Татарстан

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