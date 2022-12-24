Исследование: 43% россиян чувствуют стресс в предновогодний период

Фото: Ринат Назметдинов

Согласно результатам исследования онлайн-сервиса Budu и российского оператора экспресс-доставки СДЭК, 43% россиян находятся в состоянии стресса в предновогодний период, а каждый четвертый недоволен большой загруженностью на работе.



Каждый шестой россиянин негодует из-за очередей в магазинах, а также повышения цен на новогодние товары. Также 9% респондентов беспокоят пробки на дорогах, а 5% не довольны ранними закатами.

Вместе с этим 75% россиян в предновогодний период чувствуют предвкушение радости, а также чего-то хорошего и доброго. Еще 18% опрошенных граждан ответили, что любят планировать все наперед и чувствуют себя комфортно.

Фото: pxhere.com

Также согласно исследованию, почти половина респондентов хотели бы успеть до праздников украсить свой дом, поставить елку и создать атмосферу праздника. Треть опрошенных хотят решить медицинские проблемы, а 25% закрыть долги.



Напомним, в период подготовки к Новому году значительно вырос спрос на непродовольственные товары. В конце декабря казанцы покупали с доставкой на дом праздничные украшения и подарочную упаковку на 35% больше, чем в предыдущие недели месяца. Также в предновогодний период вырос спрос на косметику 23%, а также на парфюм и декоративную косметику 5%.

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Диана Фатыхова