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Каждый десятый житель Казани считает лучшей покупкой электронный девайс

04:35, 23.12.2022
Каждый десятый житель Казани считает лучшей покупкой электронный девайс
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Каждый десятый житель Казани считает лучшей покупкой электронный девайс. Об этом сообщает сервис SuperJob.

По мнению мужчин лучшим приобретением считаются электронные устройства, бытовая техника и спорттовары. Для женщин чаще всего это покупка путевок, новой мебели.

Приобретению турпутевок и бытовой технике рады по 5% респондентов. По 4% казанцев рады, что купили курсы, недвижимость и деликатесы. 3% жителей не сожалеют о приобретении автомобиля и товаров для спорта.

Каждый второй казанец поделился с тем, что ему удалось избежать бесполезных покупок. 25% казанцев не смогли назвать удачной ни одну из своих покупок в 2022 году. Некоторые респонденты сожалеют о покупке бытовой техники, украшений, электронных девайсов, покупке фитнес-абонементов, курсов, книг и прочее.

Фото: pxhere.com

Напомним, в прошлом году 13% россиян называли лучшей покупкой смартфон, планшет или иной гаджет. 7% отмечали удачное приобретение одежды и обуви, также 7% радовались покупкам продуктов питания — как привычных, так и деликатесов. Довольны были приобретением автомобиля 5% респондентов, столько же рады удачной покупке бытовой техники. 4% россиян рассказали, что приобрели квартиру, земельный участок или дачу. 3% респондентов приобрели мебель или путевку на отдых. По 2% россиян довольны приобретением обучающих курсов, книг, телевизоров или товаров для активного образа жизни

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Диана Фатыхова
ТехнологииОбщество Татарстан

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