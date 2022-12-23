Каждый десятый житель Казани считает лучшей покупкой электронный девайс

Каждый десятый житель Казани считает лучшей покупкой электронный девайс. Об этом сообщает сервис SuperJob.

По мнению мужчин лучшим приобретением считаются электронные устройства, бытовая техника и спорттовары. Для женщин чаще всего это покупка путевок, новой мебели.

Приобретению турпутевок и бытовой технике рады по 5% респондентов. По 4% казанцев рады, что купили курсы, недвижимость и деликатесы. 3% жителей не сожалеют о приобретении автомобиля и товаров для спорта.

Каждый второй казанец поделился с тем, что ему удалось избежать бесполезных покупок. 25% казанцев не смогли назвать удачной ни одну из своих покупок в 2022 году. Некоторые респонденты сожалеют о покупке бытовой техники, украшений, электронных девайсов, покупке фитнес-абонементов, курсов, книг и прочее.

Фото: pxhere.com

Напомним, в прошлом году 13% россиян называли лучшей покупкой смартфон, планшет или иной гаджет. 7% отмечали удачное приобретение одежды и обуви, также 7% радовались покупкам продуктов питания — как привычных, так и деликатесов. Довольны были приобретением автомобиля 5% респондентов, столько же рады удачной покупке бытовой техники. 4% россиян рассказали, что приобрели квартиру, земельный участок или дачу. 3% респондентов приобрели мебель или путевку на отдых. По 2% россиян довольны приобретением обучающих курсов, книг, телевизоров или товаров для активного образа жизни



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Диана Фатыхова