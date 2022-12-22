В 2024 году татарстанский стартап Lipsar Studio выпустит тактическую игру «Спарта»

Фото: Максим Платонов

Cтартап ОЭЗ «Иннополис» Lipsar Studio в этом году получил грант от Института развития интернета (ИРИ) на разработку тактической игры «Спарта», действия которой происходят в воображаемой стране в Африке, рассказал «Реальному времени» CEO Indie GameDev Club Антон Скударнов. Грант в размере 90 млн рублей был одобрен ИРИ в октябре 2022 года. Релиз игры намечен на конец 2024 года.

«Сейчас я вижу некую положительную тенденцию: государство начинает выделять деньги и гранты игровой индустрии, — говорит Скударнов. — Мы, например, ведем образовательный курс в рамках Университета 2035 совместно с НТИ. На курсы приходит очень много людей без бэкграунда из другой области, и они хотят научиться профессиональной разработке игр. Есть пласт населения, который может открыть новый рынок локального геймдева и разрабатывать небольшие игры — зарабатывать небольшие деньги. Возможно, им господдержка в виде грантов будет в помощь. Можно работать на локальных рынках, они сейчас развиваются. В частности, есть платформы с веб-играми у «Яндекс.Игры», у Сбера, в соцсетях VK и «Одноклассники».

Рынок стран СНГ, по словам эксперта, также пока не до конца освоенный, и для независимых разработчиков это возможность как минимум заработать зарплату.

Сегодня аналитическая служба «Реального времени» опубликовала обзор игровой индустрии России, 2022 год для которой оказался провальным. С 24 февраля ряд зарубежных геймдев-компаний — Activision Blizzard, Sony, Nintendo, Microsoft и Bethesda, Electronic Arts, Amazon, CD Projekt RED, Rovio, а также многие другие объявили о приостановке своей деятельности на российском рынке. В марте онлайн-сервис Steam остановил выплаты разработчикам из России, а многие авторы лишились возможности оплатить софт для разработки своих проектов.

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Юлия Гараева