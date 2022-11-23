Мурашко заявил о дефиците кадров среди медперсонала — не хватает 25 тысяч врачей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В сфере здравоохранения ощущается дефицит кадров. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Дефицит кадров по врачам — около 25 тысяч человек, 25—26 (тысяч), в пределах. По среднему медперсоналу — в пределах 50 тысяч, это дефицит, который сегодня есть... Это не критичный дефицит, но он важный, — отметил он во время правительственного часа в Госдуме.

Мурашко также подчеркнул, что в городских стационарах, как правило, персонала достаточно. Дефицит фиксируется в первичном звене здравоохранения и сельской медицине.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Мурашко уже называл ситуацию с кадрами в этой сфере напряженной. По словам министра, увеличивается число мест целевого приема студентов-медиков. Для привлечения специалистов в села работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

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Елизавета Пуншева