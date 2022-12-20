Глава Зеленодольского района Татарстана анонсировал появление цыганского ансамбля

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Низаметдинов

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев рассказал о появлении нового ансамбля с участием цыган, проживающих в поселке Васильево. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе администрации района.

— В Айшинской средней школе обучаются дети цыганской общины. Число представителей этой диаспоры — порядка 250 человек, из них 38 детей посещают школу. Ребята неплохо учатся, активно участвуют в общешкольных мероприятиях. Педагоги отмечают, что многие из них талантливы, и мы рассматриваем возможность создания творческого коллектива — цыганского ансамбля, — сказал Афанасьев.

Руководитель района принял участие в Совете по межнациональным и межконфессиональным вопросам, который прошел в казанском Кремле. Там же итоги культурного наследия народов России в Татарстане подвел президент республики Рустам Минниханов.

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Айрат Назипов