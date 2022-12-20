В АО «Татнефтехиминвест-холдинг» определили дату заседания совета директоров

Совет директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» определил дату очередного заседания. Оно состоится 26 декабря, выяснило «Реальное время».

На повестке дня стоит ряд вопросов. Руководство обсудит разработку эластомерных материалов и изделий спецтехники, лабораторию термостойких полимеров и получение новых видов продукции из конопли.

В предыдущий раз совет директоров компании собирался 30 ноября. Тогда на встрече обсуждали вопросы программы научно-технического сотрудничества, импортозамещения в IT отрасли и роботизированную систему управления предприятием для крупных промышленных компаний.

Фото: tatarstan.ru

Напомним председателем совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» является президент Татарстана Рустам Минниханов. Его переизбрали на эту должность в июне 2022 года.

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Айрат Назипов