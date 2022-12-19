Банк ЗЕНИТ поддержал новогоднюю акцию фонда «Синдром любви»

Банк ЗЕНИТ и благотворительный фонд «Синдром любви» проводят новогоднюю акцию «Наполним сани чудесами». Собранные средства будут направлены на реализацию программ помощи детям с синдромом Дауна и их семьям.

На официальном сайте фонда создана зимняя поляна с логотипом Банка ЗЕНИТ, где расположены новогодние игрушки с полезными и нужными подарками. Клиенты, бизнес-партнеры, сотрудники банка и все желающие могут выбрать для особенного ребенка сюрприз и оплатить его.

«Перед Новым годом каждый ребенок верит в чудеса, и всем не терпится увидеть подарки под елкой. Поэтому Банк ЗЕНИТ продолжает добрую традицию помощи детям и в третий раз принимает участие в проекте фонда «Синдром любви». Собранные средства помогут улучшить качество жизни особенных детей и их семей», — отметил председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

«Сейчас мы оказываем поддержку нашим благополучателям, давая им надежду на будущее. Подарки благотворительной акции «Наполним сани чудесами» помогают нашим ребятам научиться чему-то новому. Благодаря помощи Банка ЗЕНИТ мы продолжаем дарить надежду на то, что волшебная сказка придет в каждый дом!» — поделилась Юлия Лавричева, генеральный директор благотворительного фонда «Синдром любви».

В список подарков входят занятия с логопедами и дефектологами, семейные психологические консультации, методические пособия и комплекты специальной литературы. Такой сюрприз к Новому году поможет ребенку расти и развиваться.