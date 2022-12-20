Исследование: 18% россиян в новогоднюю ночь загадают найти чемодан с миллионом долларов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

39% россиян загадают быть счастливыми в новом году. Еще 18% пожелают себе найти чемодан с миллионом долларов и отправиться в путешествие мечты. Об этом стало известно в результате совместного исследования «Работы.ру» и «СберЗдоровья».

Аналитики выяснили, что 67% респондентов в новогоднюю ночь загадают быть здоровыми для себя и своих близких. 36% опрошенных назвали своим главным желанием отсутствие катаклизмов и катастроф в 2023 году.

Также опрос показал, что 21% россиян под бой курантов пожелают себе покупку новой квартиры, автомобиля или дачи. Почти столько же (20%) загадают найти свое призвание. Еще 15% респондентов пожелают найти любовь всей своей жизни в новом году. 10% опрошенных признались, что загадают провести 2023 год на удаленке, сообщают «Известия».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Помимо этого, опрос показал, что 46% россиян своей главной целью на 2023 год ставят проводить больше времени с семьей и близкими. Еще 38% планируют освоить новую профессию. 36% респондентов намерены похудеть. 29% участников опроса заявили, что в новом году будут стараться вести здоровый образ жизни. Также аналитики выяснили, что каждый пятый россиянин планирует пройти курсы повышения квалификации — 22%.

Как показало другое исследование, в Казани 75% опрошенных жителей планируют встретить Новый год дома с родными. В одиночестве провести праздник намерены 9% респондентов.

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Антон Гаврилов