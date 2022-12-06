Рабочих мало, юристов много: как живет рынок труда в Татарстане?

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане на рынке труда на одну вакансию в среднем приходится от 4,4 до 4,9 резюме. Об этом «Реальному времени» рассказали в hh.ru.



— Если же на одну вакансию приходится менее пяти резюме, перед нами — рынок соискателя: вакансий много, а резюме мало, и работодателям довольно непросто находить людей, а вот соискатели, наоборот, имеют значительный выбор. Наиболее комфортным показателем и для компаний, и для кандидатов считается шесть резюме на одну вакансию — это нормальная здоровая конкуренция за рабочие места, — рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Александра Севостьянова.

Если говорить о статистике, то самый большой дефицит кадров наблюдается среди специалистов рабочих профессий (0,7 активных резюме на 1 вакансию). Примерно такая же ситуация в банковской сфере (1,1 активных резюме на 1 вакансию) и в сфере недвижимости (1,2 активных резюме на 1 вакансию).

А вот юристов республике хватает. В целом на одну вакансию — около восьми претендентов. Высокая конкуренция и среди бухгалтеров (5,6 активных резюме на 1 вакансию). Тройку лидеров возглавил административный персонал (4,9 активных резюме на 1 вакансию).

данные hh.ru

Напомним, по мнению экспертов, юристы пользуются спросом на рынке труда. Только в Казани на них приходится 68% вакансий в профессиональной сфере. Особенно востребованы сотрудники, которые специализируются в узких отраслях: защита интеллектуальной собственности, экологическое, информационное, патентное и предпринимательское право.

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Айрат Назипов