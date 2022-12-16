Казанский «Ак Барс» выпустил художественную книгу для детей

Фото: кадр видео/ТНВ

Хоккейный клуб «Ак Барс» впервые выпустил художественную книгу для детей, которая получила название «Тайна пропавшей клюшки, или Приключения обычного мальчика». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В основе сюжета история о восьмилетнем мальчике Эмиле. Несмотря на непонимание, обманы и обиды со стороны одноклассников, ребенок продолжает идти к своей цели — он хочет стать хоккеистом.

Книга учит доброте, смелости и любви к природе, родному краю и хоккею.

Книги уже представлены в официальном магазине клуба. Также их планируют передать в библиотеки по всему Татарстану. Тираж издания — 13 тысяч экземпляров.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов