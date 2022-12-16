Казанский «Ак Барс» выпустил художественную книгу для детей
Хоккейный клуб «Ак Барс» впервые выпустил художественную книгу для детей, которая получила название «Тайна пропавшей клюшки, или Приключения обычного мальчика». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В основе сюжета история о восьмилетнем мальчике Эмиле. Несмотря на непонимание, обманы и обиды со стороны одноклассников, ребенок продолжает идти к своей цели — он хочет стать хоккеистом.
Книга учит доброте, смелости и любви к природе, родному краю и хоккею.
Книги уже представлены в официальном магазине клуба. Также их планируют передать в библиотеки по всему Татарстану. Тираж издания — 13 тысяч экземпляров.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым