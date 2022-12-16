Из Казани отправили очередной эшелон мобилизованных

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Очередной эшелон мобилизованных из столицы Татарстана покинул сборный пункт в «Казань Экспо». Они отправились «на линию», сообщает республиканский оперштаб со ссылкой на военкомат Татарстана.

Теперь в столице республики остается еще один полк. Когда и его отправят в зону спецоперации, пока неизвестно.



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В июне в зону спецоперации отправились контрактники из Татарстана, имеющие опыт контрактной службы, в том числе в Сирии и на Северном Кавказе.

Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября. О ее завершении министр обороны страны Сергей Шойгу доложил 28 октября.

В день начала частичной мобилизации глава российского Министерства обороны сообщил, что призыву подлежат 300 тысяч резервистов. Однако 4 ноября глава государства заявил, что призвали 318 тысяч россиян — такое количество обеспечили добровольцы, решившие поучаствовать в специальной военной операции, которая началась 24 февраля.



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Маргарита Головатенко