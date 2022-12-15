В Татарстане прогнозируют падение грузопотока аэропортов более чем в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Пассажиропоток аэропортов Татарстана составит 4,64 млн человек в 2022 году, согласно прогнозу Минтранса республики. В 2021-м он составлял 4,57 млн, 60 тысяч человек составит пассажиропоток аэропорта Бегишево, 40 тысяч — аэропорта Бугульма.

Грузопоток региональных аэропортов демонстрирует заметное снижение — с 6,2 млн тонн по итогам 2021-го и до прогнозируемых 2,8 млн тонн в текущем году. Таким образом, грузопоток аэропортов Татарстана уменьшился на 54,8%.

Субсидирование авиаперевозок возрастет — если по 34 направлениям в прошлом году показатель составлял 546,6 млн рублей, то в 2022 году по 45 направлениям он достигнет отметки в 676,2 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко