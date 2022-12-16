На стадионе «Тасма» в эти выходные пройдут первые массовые катания

На стадионе «Тасма» в эти выходные пройдут первые массовые катания. Они пока будут проходить в тестовом режиме. Об этом сообщает пресс-служба Кировского и Московского районов.



С 17 декабря каток будет работать с 14.00 до 20.00, а 18 декабря с 11.00 до 20.00.

Фото: Максим Платонов

Взять коньки на прокат можно за 150 рублей за час, заточить коньки можно за 250 рублей.

Вход на каток стоит 100 рублей. Для мастеров спорта, детей до 7 лет, инвалидов, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла вход бесплатный.



Напомним, этой зимой в Казани организуют 102 места для катания на коньках. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта города Линар Гарипов. На сегодняшний катки залиты на стадионах «Ракета», «Локомотив», «Центр хоккея на траве», а также по улице Дубравной. Линар Гарипов напомнил, что в минувшие выходные в Казани открылся каток перед стадионом «Ак Барс Арена».

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Диана Фатыхова