В Казани организуют 102 места для катания на коньках

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Это зимой в Казани организуют 102 места для катания на коньках. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта города Линар Гарипов.



— Из них 82 — это хоккейные коробки, а также две точки с пунктами проката, — уточнил он.

На сегодняшний катки залиты на стадионах «Ракета», «Локомотив», «Центр хоккея на траве», а также по улице Дубравной. Линар Гарипов также напомнил, что в минувшие выходные в Казани открылся каток перед стадионом «Ак Барс Арена».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Планируется открыть новый каток площадью 1 158 кв. метров в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана по улице Карбышева. В ближайшее время начнет работу каток на Кремлевской набережной, стадионах «Тасма» и Мотор».

Также в этом сезоне в городе залью 82 хоккейные коробки. Для горожан организуют 14 лыжных трасс.

Как проходило открытие катка перед стадионом «Ак Барс Арена» — в фоторепортаже «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина