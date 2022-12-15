Группа Juna расскажет и покажет, как записала новый мини-альбом Afsen

Фото: Предоставлено группой

Казанская группа Juna представляет 20 декабря в студии Audio Kazan мини-альбом Afsen («Әфсен», «Заклинание»). Если дебютный альбом коллектива Amanat был записан на стихи нескольких поэтов, на этот раз команда выбрала произведения одного татарского авангардиста Роберта Ахметзянова.

Презентация пройдёт в формате artist-talk: вместо обычного концерта Juna вместе с саундпродюсером Тимуром Милюковым (композитора фильмов «Микулай» и «Тарлан») расскажет и покажет, как создавались композиции вопросы. Также гостей ждёт небольшой живой-сет.

Juna, использующая и традиционной инди-фолковый инструментарий, и электронные приборы, в этот раз привлекла записи еще и целый хор. Ранее команда успешно выступала с песнями на татарском в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Омске, писала музыку для спектаклей Кариевского, Тинчуринского и Камаловского театров.

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Фаниль Каримов