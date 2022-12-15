Эксперт: предприниматели в России отказываются от имиджевой рекламы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Предприниматель, член Гильдии маркетологов России, основатель маркетингового акселератора RiseMaker Илья Аксенов сообщил, что рекламодатели сегодня еще сильнее ждут гарантий на предлагаемые им рекламные решения.

— Возрос очень сильно страх отсутствия результата. Но только отчаянные рекламщики такие гарантии дают своим клиентам. Рекламщики не могут полноценно влиять на принятие решения клиентом. Они не определяют цену и продукт, место продажи и денежную мотивацию продавца. Только экономическое отчаяние толкает рекламщиков на такие обещания, — считает Аксенов.

Предприниматели настроены жесточайшим способом экономить на рекламе. Они почти полностью отказываются от имиджевой рекламы, направленной на рост узнаваемости. В основном вся реклама сейчас продуктовая, призванная помочь продавать.

По его мнению, рынку нужны новые бизнес-модели, например, как у «Яндекс.Бизнеса»: «Ты просто отдаешь деньги, и откуда-то, неведомым тебе образом, к тебе приходят потребители. Тебе самому почти ничего настраивать не надо».



«Мне нравится то, что происходит сегодня в Казани в «наружке». Щиты превратились в огромные телевизоры, где можно покупать показы, а не дни статичного размещения плаката, — отмечает эксперт. — Такая бизнес-модель понижает средний чек, но и делает доступным тестирование такого канала продвижения. Заказчикам нестрашно это пробовать».



Изменить бизнес-модель предстоит очень многим рекламщикам, прогнозирует он. Нужно подумать, как понизить средний чек, чтобы бизнесу было легче сделать первую пробную закупку и убедиться в результативности.

Аналитическая служба «Реального времени» сегодня опубликовала обзор российского рынка рекламы, который за три квартала 2022 года упал на 6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

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Юлия Гараева