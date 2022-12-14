В Казани самую маленькую квартиру продают за 2,1 млн рублей: ее площадь — 10 «квадратов»

Фото: скриншот портала «Мир квартир»

В Казани продают квартиру площадью 10,1 квадратного метра. Она самая маленькая из всех выставленных на продажу в городе, следует из данных портала «Мир квартир».

Квартира расположена в доме на улице Шаляпина. Ее стоимость оценили в 2,1 млн рублей.

Самая большая квартира, продаваемая в столице Татарстана, стоит 71,9 млн рублей. В ней — семь комнат. Ее общая площадь — 577 квадратных метров.

скриншот портала «Мир квартир»

— Занимает три этажа в трехэтажном кирпичном доме, плюс мансарда. Два отдельных входа в квартиру со стороны улицы и со двора через гараж. Имеется собственный закрытый гараж 42 кв. м и территория около дома, — пишет автор объявления.

Напомним, в Казани начали проектировать квартиры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Там расширят дверные и межкомнатные проемы, а двери оснастят доводчиками.

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Айрат Назипов