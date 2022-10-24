Самыми высокооплачиваемыми профессиями в Челнах стали геодезист, машинист бульдозера и наладчик станков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Набережных Челнах самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали врач-анестезиолог-реаниматолог, геодезист, машинист бульдозера, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, машинист экскаватора, машинист трубоукладчика. Об этом сообщила руководитель центра занятости города Татьяна Быданова.

Ситуация на рынке труда Челнов стабильная. Общее количество безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости, 1 029 человек. Сейчас наблюдается снижение уровня безработицы.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова



С начала года работодатели заявили 23 700 вакансий. 78% из них — для рабочих специальностей и неквалифицированного труда.

Наибольший спрос на электрогазосварщиков, слесарей, стрелков, водителей, электромонтеров, наладчиков. Среди специалистов и служащих остается спрос на воспитателей, инженеров различных специализаций, медсестер, охранников и других, сообщается в telegram-канале мэрии Челнов.



На прошлой неделе исследование сервиса SuperJob показало, что в октябре этого года самой высокооплачиваемой вакансией, размещенной в Набережных Челнах, стала вакансия заместителя руководителя обособленного подразделения. Ему работодатель готов платить от 60 тысяч рублей.



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Татьяна Леухина