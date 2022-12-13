Bloomberg: Россия может вернуть лидерство в поставках газа в ЕС

У России есть возможности восстановить статус главного поставщика газа в Евросоюз, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.



Как сообщает агентство, для сохранения конкурентоспособности химической, пищевой и тяжелой промышленности, Евросоюзу «понадобится немного дешевого газа из России».

Согласно опросу о восстановлении Россией статуса основного поставщика газа в Евросоюз, организованному Оксфордским институтом энергетических исследований на прошлой неделе, участники голосовали 40% против 40%, остальные не определились с мнением.

Фото: realnoevremya.ru

Как сообщило агентство на прошлой неделе, группа из 12 стран Евросоюза потребовала значительно снизить потолок цен на газ ради смягчения влияния энергетического кризиса на потребителей и бизнес Европы. Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.



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Маргарита Головатенко