МИД: Россия будет защищать законные интересы Сербии в отношении Косово

Москва выразила намерение помогать Белграду защищать свои национальные интересы в отношении Косово, опираясь на резолюции СБ ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

— Встревожены новым обострением обстановки в сербском крае. Отслеживаем ее развитие буквально в круглосуточном режиме — особенно после серии провокаций, которые при потворстве США и Евросоюза предприняли «власти» в Приштине, взявшие курс на ужесточение репрессий против сербов в Косово, применение прямого этнически мотивированного насилия, — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД России также уточнила, что ответственность за обострение ситуации в крае лежит на косовском «премьере» Альбине Курти и его «западных опекунах, среди которых явно главенствует Вашингтон».



По ее словам, одна из главных целей провокаторов — «взять под полный контроль неалбанские северные районы провинции». Она отметила, что избежать крупных инцидентов с плачевными последствиями позволила выдержка косовских сербов, опирающихся на поддержку Белграда.

— Будем и впредь помогать в отстаивании Белградом законных национальных интересов применительно к Косово с опорой на резолюцию Совета Безопасности 1244, которая сохраняет свое действие без каких-либо изъятий и предоставляет реальный шанс выработать сбалансированное, справедливое решение косовской проблемы, соответствующее международному праву, заключила дипломат.



Вчера Захарова сообщила, что Евросоюз годами занимался моделированием обострения вокруг непризнанного Косово, подталкивая стороны к конфликту. Соответствующим образом представитель ведомства прокомментировала слова председателя правительства Сербии Аны Брнабич, которая заявила, что страна находится на грани войны из-за косовского премьера Альбина Курти и бездействия ЕС.

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Илина Хакимова