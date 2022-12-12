В Казани появилась научная лаборатория интеллектуальных транспортных систем

Фото: Инна Серова

В Казани появилась научная лаборатория интеллектуальных транспортных систем. Она открылась на базе национального исследовательского технического университета А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ).

Лабораторию открыли при поддержке компании SIMETRA, центра компетенций в области транспортного планирования и ГБУ «Безопасность дорожного движения». Основной акцент в работе лаборатории будет сделан на моделировании транспортных потоков и транспортном планировании.

По словам заведующего кафедрой «Интеллектуальные транспортные системы» в КНИТУ-КАИ Рифката Минниханова, запуск таких лабораторий позволит качественно и системно готовить специалистов в области ИТС.

Также он отметил, что в данном направлении необходимо развиваться.

— Если мы не будем развиваться в этом направлении сегодня, то завтра нам придется ускоренно перенимать иностранный опыт, — добавил Минниханов.



Фото: Ринат Назметдинов



Генеральный директор компании SIMETRA Владимир Швецов считает, что наличие подобной лаборатории позволит получить сильные компетенции будущим специалистам и опыт решения актуальных задач.

SIMETRA (ООО «А+С Транспроект») — центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования. Одним из направлений деятельности компании является разработка собственных IT-решений для стратегического и оперативного управления транспортными системами городов.

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Антон Гаврилов