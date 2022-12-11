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Проверка одной из угольных компаний Монголии пройдет в особом режиме

19:27, 11.12.2022
Проверка одной из угольных компаний Монголии пройдет в особом режиме
Фото: wikipedia.org/Anna Uciechowska

Одна из самых крупных монгольских угольных компаний «Таван-толгой» пройдет финансовую проверку для расследования хищений угля, сообщил назначенный руководить компанией спецпредставитель правительства Пурэвжавын Сайнзориг.

При проверке исследуют проблему неучтенного угля, его добычу и реализацию.

— Будут финансовые проверки. При этом не будет передачи или приобретения государством акций этой местной компании, в которой 51% акций принадлежит жителям аймака [области]. Права других акционеров не будут затронуты, — приводит его слова ТАСС.

Поводом для обращения спецпредставителя правительства к жителям стало беспокойство жителей аймака Умнуговь — акционеров компании «Таван-толгой». В ней решением правительства Монголии от 9 декабря ввели особый режим для решения проблем с хищением угля при его транспортировке на экспорт.

В начале декабря в столице Монголии Улан-Баторе вспыхнули массовые протесты против действия правительства. Протестующие требуют у правительства и президента наказать чиновников, которые якобы украли уголь на $12,9 млрд долларов, и назвать их имена.

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Маргарита Головатенко
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