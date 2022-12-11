Проверка одной из угольных компаний Монголии пройдет в особом режиме
Одна из самых крупных монгольских угольных компаний «Таван-толгой» пройдет финансовую проверку для расследования хищений угля, сообщил назначенный руководить компанией спецпредставитель правительства Пурэвжавын Сайнзориг.
При проверке исследуют проблему неучтенного угля, его добычу и реализацию.
— Будут финансовые проверки. При этом не будет передачи или приобретения государством акций этой местной компании, в которой 51% акций принадлежит жителям аймака [области]. Права других акционеров не будут затронуты, — приводит его слова ТАСС.
Поводом для обращения спецпредставителя правительства к жителям стало беспокойство жителей аймака Умнуговь — акционеров компании «Таван-толгой». В ней решением правительства Монголии от 9 декабря ввели особый режим для решения проблем с хищением угля при его транспортировке на экспорт.
В начале декабря в столице Монголии Улан-Баторе вспыхнули массовые протесты против действия правительства. Протестующие требуют у правительства и президента наказать чиновников, которые якобы украли уголь на $12,9 млрд долларов, и назвать их имена.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым