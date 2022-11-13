В сентябре в Татарстане смертность снизилась на 36,5%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в сентябре 2022 года умер 3 721 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность сократилась на 36,5%, следует из данных Росстата.

По количеству умерших в сентябре Татарстан занимает второе место в Приволжском федеральном округе. На первом месте Башкирия — за первый месяц осени там зарегистрировали 3 779 смертей, что на 43,3% меньше аналогичного периода 2021 года.

В целом в ПФО за сентябрь умерли 31 350 человек. Это на треть меньше, чем за первый осенний месяц прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Снижение смертности в сентябре зарегистрировано во всех 14 регионах ПФО. Заметнее всего сократилась в Оренбургской области — на 45,8%. Там за первый месяц осени зарегистрировали 2 113 смертей.

В целом за первые девять месяцев 2022 года в Татарстане умерли 33 933 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность сократилась на 18,6%.



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Татьяна Демина