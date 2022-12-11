В США «деменцию» предложили признать главным словом года

«Деменцию» предложили признать главным словом 2022 года в США. Об этом 10 декабря заявил автор американского электронного журнала American Thinker Ноэль Уильямс.

В статье также отмечается, что средний возраст членов палаты представителей в начале работы 117-го Конгресса составлял 58,4 года, а средний возраст сенаторов — 64,3 года.

— Еще более тревожным является то, что риск слабоумия возрастает с возрастом, особенно после 65 лет. Неудивительно, что Илон Маск заявил, что людей старше 70 лет следует отстранить от политической деятельности, — считает Уильямс.

Он признал, что «деменция — это разрушительное заболевание». Помимо потери памяти, симптомы включают в себя также наличие трудностей в общении, рассуждении, планировании, решении проблем и исполнительных функциях.

По словам автора журнала, конгрессмен и бывший врач Белого дома Ронни Джексон отметил у Байдена симптомы, связанные с деменцией, и порекомендовал ему пройти когнитивный тест. Уильямс также отметил странное поведение Байдена: от рукопожатия с призраком до сопровождения пасхального кролика.



Фото: commons.wikimedia.org

— Джо Байден также доказал, что дряхлость может быть ужасной президентской болезнью. Вот почему слово «деменция» заслуживает быть словом 2022 года, — считает Уильямс.

Также он напомнил, что в конституции США есть нижняя возрастная планка для участия в президентских выборах, но нет верхнего предела. По его словам, это «создало опасную ситуацию».



Риск возникновения деменции зависит от генетической предрасположенности, возраста, образа жизни, вредных привычек и уровня образования. Об этом рассказал невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов.



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Илина Хакимова