Президент России заявил, что потребность в дополнительной мобилизации отсутствует

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас не требуется дополнительная мобилизация.

— Нет таких факторов сегодня. Не просматривается. Я же сказал: «300 тысяч было призвано в рамках мобилизации», — сказал глава государства.

Как напомнил президент, 150 тысяч мобилизованных находятся в зоне СВО. Порядка 77 тысяч солдат несут службу в боевых подразделениях.

Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября. О ее завершении министр обороны страны Сергей Шойгу доложил 28 октября.

В день начала частичной мобилизации глава российского Министерства обороны сообщил, что призыву подлежат 300 тысяч резервистов. Однако 4 ноября глава государства заявил, что призвали 318 тысяч россиян — такое количество обеспечили добровольцы, решившие поучаствовать в специальной военной операции, которая началась 24 февраля.





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Айрат Назипов